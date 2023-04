CMA: El Switch es “técnicamente incapaz de correr CoD

La Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) dice que “no ha visto ninguna evidencia” que sugiera que Call of Duty pueda funcionar bien en Nintendo Switch. El 26 de abril, la CMA bloqueó la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y publicó su informe final sobre la adquisición.

En sus conclusiones, la CMA discutió el acuerdo de Microsoft para poner Call of Duty en las consolas de Nintendo durante 10 años, volviendo a enfatizar las preocupaciones de todos sobre cómo funcionaría el juego de disparos en primera persona en la Nintendo Switch. En el informe final, la CMA escribe: “CoD está actualmente disponible en dos consolas de juegos: Xbox y PlayStation. Descubrimos que estas consolas compiten estrechamente entre sí en términos de contenido, audiencia objetivo y tecnología de consola”.

El informe continúa: “Descubrimos que las consolas de Nintendo compiten menos de cerca con cualquiera de Xbox o PlayStation, generalmente ofreciendo consolas con especificaciones técnicas diferentes, y con sus títulos más populares tendiendo a ser más familiares y para niños”. “Nintendo no ofrece actualmente CoD, y no hemos visto ninguna evidencia que sugiera que sus consolas serían técnicamente capaces de ejecutar una versión de CoD que sea similar a las de Xbox y PlayStation en términos de calidad de jugabilidad y contenido”, concluye la CMA. No es la primera vez que el regulador del Reino Unido ha hecho este tipo de declaración sobre el acuerdo de Nintendo de Microsoft.

El mes pasado, en sus conclusiones provisionales, la CMA expresó sus dudas de que Call of Duty pudiera funcionar en la Nintendo Switch sin “inversión financiera y compromisos en la calidad gráfica o el uso de soluciones de juegos en la nube”. Y como hemos visto antes, los juegos en versión cloud de Nintendo Switch ciertamente no garantizan un rendimiento estelar. En caso de que te lo estés preguntando, Microsoft ha dicho que Call of Duty se ejecutará “como se esperaría” en Switch, y dadas las dificultades de otros ports AAA en la consola, eso no es muy alentador.

Vía: Games Radar

Nota del editor: Vamos, eso ya lo sabíamos pero, ¿qué hay de XCloud? ¿y el sucesor del Switch? Esto es un acuerdo por 10 años y en 10 años se pueden hacer muchas cosas.