Por si no estabas enterado, Rusia anunció que en octubre de este año estarían llevando a cabo filmaciones para la película Challenge, un ambicioso largometraje que será grabado completamente en el espacio. Bueno, parece que todo salió de acuerdo al plan, puesto que el equipo de producción ya logró regresar sano y salvo a la Tierra.

Yulida Peresild, actriz ruza, y Klim Shipenko, director de esta película, regresaron a nuestro planeta a bordo de la nave espacial Soyuz MS-18, que logró aterrizar exitosamente en las estepas de Kazajistán a las 09:35AM del 17 de octubre.

Touchdown after 191 days in space for @Novitskiy_ISS and 12 days in space for two Russian filmmakers! More… https://t.co/CrQl3O1BUl pic.twitter.com/kzXlCTr0og

— International Space Station (@Space_Station) October 17, 2021