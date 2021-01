¡Chris Evans podría retomar el papel de Capitán América para el MCU!

Pese a que muchos creían que Avengers: Endgame sería el final para el Capitán América, fuentes cercanas a Deadline aseguran que Chris Evans, actor que interpretó a este personaje en el cine, retomaría su icónico papel una vez más, solo que en esta ocasión no como el protagonista de una película.

El sitio menciona que Evans y Disney se encuentran en las últimas etapas de negociación para asegurar el regreso de Capitán América a la pantalla grande en al menos dos proyectos. Sin embargo, por el momento se desconoce exactamente cómo es que esto sucederá. Considerando que este año se estrenará The Falcon and the Winter Soldier en Disney+, es probable que este personaje regrese de cierta forma en la serie.

Las fuentes de Deadline mencionan que no veremos Capitán América 4, pero el regreso del personaje sería similar a las participaciones que tuvo Robert Downey Jr. después de Iron Man 3, en donde tomó un papel más secundario. Por su parte, Marvel no ha comentado algo al respecto. Considerando que la nueva fase del MCU está enfocada en darle el espacio principal a nuevos personaje y a los héroes que carecían de enfoque en previas cintas, es probable que Chris Evans retome su icónico escudo hasta la quinta fase de este universo cinematográfico.

En temas relacionados, Marvel quería reemplazar a Evans con otro actor para el final de Endgame.

Vía: Deadline