Checa el nuevo adelanto de Top Gun: Maverick aquí

Han pasado más de 30 años desde que Tom Cruise interpretó a Pete Mitchell en Top Gun. Durante el Super Bowl tuvimos la oportunidad de ver un pequeño adelanto de la secuela, Maverick, la cual se estrenará el próximo 26 de junio.

Top Gun: Maverick nos presentará con algunas caras nuevas, y nos permitirá re-visitar a algunos de los personajes de la clásica película de 1986. En temas similares, puedes ver el adelanto de The Falcon and the Winter Soldier aquí.

Vía: IGN