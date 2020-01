Checa cómo se vería Gogeta con el poder del Ultra Instinto

Dragon Ball Super ha dejado a los fans especulando por más de un año, desde que el anime llegó a su fin y ahora está en una pausa indefinida. Antes de salirse de los reflectores, Super logró introducir un nuevo y enorme elenco de personajes, transformaciones y ataques. Dos de los momentos más emblemáticos de la saga moderna, son la transformación de Goku con el poder del Ultra Instinto, así como la llegada de Gogeta al canon oficial, y ahora, un artista ha celebrado estos dos hitos con una épica ilustración.

“The Ultimate Warrior, Ultra Instinct Gogeta!” Starting off the New Year right with a What-If, from Gogeta vs Hearts. This is also a test on my TOP Filter since I rarely do art in this style. Thank you to @LeonardoFrost95 for the aura and my right hand shawty @TheTabbyNeko! pic.twitter.com/XL8jZvhTCD

— Princavelli ❁ (@AubreiPrince) January 1, 2020