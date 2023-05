CEO de Sony elogia película de Super Mario Bros.

Sony rara vez elogia a otras compañías, pero recientemente hizo una excepción para Nintendo y la película de Super Mario Bros. El nuevo presidente y director ejecutivo de Sony Corp, Kenichiro Yoshida, dijo que es una hermosa y maravillosa propiedad intelectual después de ver la nueva película.

También mencionó durante una reunión web de relaciones con inversionistas que jugó intensamente la franquicia de Mario hace unos 30 años y que “una propiedad intelectual adorable puede sobrevivir 30, 50 o 100 años”. Además, afirmó: “eso es algo en lo que nos gustaría invertir para un crecimiento sostenible”. Si bien Sony ha disuelto sus estudios en Japón, se ha centrado en su serie Astro Bot con Astro’s Playroom preinstalado en las consolas PS5.

Sony CEO Kenichiro Yoshida went to watch the Super Mario Bros. Movie!

He said it’s a beautiful & wonderful IP. He played Mario intensely 30 years ago.

“A lovable IP can survive 30, 50, or 100 years. That is something we would like to make investment into for sustainable growth” pic.twitter.com/5cR6DrZXLL

