Celebran aniversario de One-Punch Man con arte oficial

En los últimos años uno de los mangas que generó más seguidores en el mundo ha sido One-Punch Man, la cual tiene por protagonista al personaje más poderoso dentro del mundo de la ficción. Y parece una mentira, pero ya han pasado 10 años desde que se publicó su primer número, razón por la cual están celebrando a la franquicia de forma merecida.

Para dar una especie de tributo, los creadores ONE y Yusuke Murata, lanzaron dos dibujos especiales. El primero ve a Saitama con una oruga con problemas en la cara. En cuanto al de Murata, el mangaka hizo un boceto rápido del conocido héroe con su traje clásico, y aunque tan solo es una creación elaborada rápidamente, cuenta con una calidad singular.

Aquí están:

One Punch Man 10th Anniversary celebration art by Murata and ONE. pic.twitter.com/rvXJAbVx2T

