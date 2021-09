Carnage llega a Fortnite en la nueva temporada

Después de la destrucción de la nave espacial en Operación Sky Fire, Fortnite Chapter 2 se ha despedido de la temporada siete, y ha comenzado la octava temporada, la cual tiene una temática de monstruos. De esta forma, la primera gran colaboración en esta ocasión será con Marvel, ya que Carnage se ha unido al battle royale.

La octava temporada de Fortnite ya está disponible. En esta ocasión, una nueva línea de cubos cósmicos han introducido una dimensión demoníaca al mapa que tanto conocemos, resultando en una serie de criaturas de otro mundo invadiendo el battle royale. Sin lugar a dudas, una idea que seguramente veremos en su auge durante Halloween.

Respecto a la skin de Carnage, los jugadores podrán obtener el traje cuando logren completar una serie de retos y obtengan la suficiente experiencia en el pase de temporada. Esta colaboración llega un par de semanas antes del estreno de Venom: Let There Be Carnage, cinta en donde el icónico villano de Spider-Man aparecerá.

En temas relacionados, el caso entre Epic Games y Apple ya tiene un resultado. De igual forma, Tim Sweeney habla sobre el regreso de Fortnite a iOS.

Vía: Fortnite