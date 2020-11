Captan en video a repartidor de Amazon robándose un PS5

Sí, sabemos que el PlayStation 5 es muy difícil de conseguir en estos momentos, pero eso no significa que nadie debería acudir a la delincuencia para hacerse con uno, y mucho menos si tu trabajo es repartirlos. Así sucedió con este empleado de Amazon que fue captado en video robándose una de estas consolas en pleno día de lanzamiento.

El pasado 19 de noviembre, un hombre de Reino Unido bajo el nombre de Richard Walker estaba esperando la llegada del repartidor de Amazon con un PS5 para celebrar el cumpleaños número 16 de su hijo. Para su mala suerte, este repartidor decidió quedarse la consola para él mismo y acá puedes ver lo que hizo:

Amazon driver “delivering” (i.e. scanning then putting back in the van) my son’s PS5 on launch day, which was also his 16th birthday. @bexlectric @SonyUK @AmazonUK @JeffBezos @PlayStationUK #PS5Launch #ps5 #ps5amazon #PlayStation5 #Amazon pic.twitter.com/B4NMOuldey

