Bug de Xbox Live permitió a hackers conseguir información privada

Se ha revelado que un bug en Xbox Live habría estado permitiendo a hackers robar el correo electrónico de cualquier usuario, aunque parece que Microsoft ya ha logrado solucionar el problema. Según reporta Motherboard, un hacker se puso en contacto con ellos para hacerles saber del problema, mientras que otro hacker explicó cómo fue posible hacerlo a través de Xbox Live.

En respuesta, Microsoft arregló el bug la semana pasada, pero también notificó a los usuarios que no había de qué preocuparse, puesto que no lo consideraban como un riesgo de alta seguridad:

“Recibimos múltiples reportes respecto a esto y hemos informado al equipo adecuado sobre el problema y los permitiremos solucionarlo como deban. Un correo electrónico podría ser considerado información sensible, sin embargo, debido a que no provee nada más para identificar al usuario, no es algo que se considere como una emergencia.”