Pese a que el Summer Game Fest ha llegado a su fin, Capcom aún tiene planes para el verano. De esta forma, la compañía japonesa ha revelado que la próxima semana tiene planeado llevar a cabo una presentación enfocada en algunos de sus juegos para esta temporada, incluyendo Dead Rising Deluxe Remaster, remasterización recientemente anunciada.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado Capcom Next – Summer 2024, presentación digital que se llevará a cabo el próximo 1 de julio a las 3:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México), y tendrá una duración aproximada de 25 minutos. Aquí tendremos más información sobre Dead Rising Deluxe Remaster, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, y Resident Evil 7 para iOS/Mac.

Tune in on July 1, 3pm PT for CAPCOM NEXT – Summer 2024, a 25-min event sharing info on 3 titles! 1️⃣ First details on @DeadRising Deluxe Remaster!

2️⃣ News on @Kunitsu_Gami: Path of the Goddess.

3️⃣ RESIDENT EVIL 7 biohazard for iPhone/iPad/Mac. 👉 https://t.co/uP9SrWCodm pic.twitter.com/dXtrVM35ou — Capcom USA (@CapcomUSA_) June 27, 2024

Lamentablemente, la presentación no tendrá nueva información sobre Monster Hunter Wilds, o alguno de los rumoreados proyectos de Capcom. Si bien será interesante tener más información sobre Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y Resident Evil 7 para iOS/Mac, el verdadero enfoque está en Dead Rising Deluxe Remaster, remasterización que se anunció ayer sin darse a conocer su fecha de lanzamiento o plataformas en la que estará disponible.

Si bien no se descarta por completo una sorpresa, lo mejor será mantener las expectativas a un nivel realista, y solo enfocarse en estos tres títulos. Recuerda, Capcom Next – Summer 2024 se llevará a cabo el próximo 1 de julio a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes conocer más Dead Rising Deluxe Remaster aquí. De igual forma, ya hay fecha de estreno para la nueva película de Street Fighter.

Nota del Autor:

Quiero saber más sobre Dead Rising Deluxe Remaster. La remasterización seguramente será el primer acercamiento de muchos a esta serie. De igual forma, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es un juego que me llama la atención, pero aún necesito ver más información, y este evento cumplirá con este objetivo.

Vía: Capcom