Capcom anuncia beta abierta de Street Fighter 6

La beta comenzará en la mañana del viernes 19 de mayo a las 00:00 PT / 05:00 ET / 08:00 BST o la 1am hora de la Ciudad de México y terminará en la mañana del lunes 22 de mayo a las 00:00 PT / 05:00 ET / 08:00 BST 1am hora de la Ciudad de México. La prueba estará disponible en consolas PS5, Xbox Series X/S y Steam, y cualquier persona podrá jugar y participar en partidas en línea, incluso si no tienen una cuenta de PS Plus o Xbox Live Gold (aunque necesitarán una para el juego final).

El único requisito es que los jugadores creen una cuenta de Capcom ID si es que aún no tienen una, y vincularla a la plataforma de su elección. Capcom recomienda hacerlo antes del lanzamiento de la beta abierta para que los jugadores puedan comenzar a probar Street Fighter 6 más rápido. Capcom dice que la beta abierta contará con los mismos personajes jugables y contenido que estuvieron presentes en la segunda beta cerrada, que tuvo lugar en diciembre de 2022.

Los jugadores podrán elegir entre Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri, Luke y Jamie, y podrán luchar en seis escenarios diferentes. También podrán crear un personaje y participar en Partidas Clasificatorias, Partidas Casuales, Partidas en el Centro de Batalla y Torneos Abiertos. Tendrán acceso a otros modos como el Modo de Entrenamiento, Tienda de Artículos del Centro, Batallas Extremas, Centro de Juegos, Desafíos, Cabina de DJ y Punto de Fotografía.

Street Fighter 6 se lanzará el 2 de junio con un elenco inicial de 18 personajes.

