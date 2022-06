Tienda online de Nintendo caída por horas

Algo que desconcertó a los fanáticos hace tiempo cuando se confirmó la salida de Xenoblade Chronicles 3 fue la forma de distribuir su edición especial, puesto que por alguna razón la hicieron exclusiva de My Nintendo Store. Esto es algo que no fue del agrado de muchos usuarios, y ahora el día llegó para poder hacer la reserva con muchas decepciones de por medio.

No es secreto que gracias a Smash Bros. la popularidad de la franquicia fue en aumento, razón por la que la base de fans ha crecido, por ende muchos veían venir que la página podría colapsar, y en efecto, así fue. Pues a los pocos minutos de liberar la preventa, ningún usuario podía hacer el paso final de la compra y ni muchos menos agregar e juego al carrito.

Esto llevó a muchos a frustrarse y dejar salir sus comentarios en redes sociales. Aquí los puedes ver:

If anyone ever tells you that Xenoblade isn't a huge Nintendo IP, remember that the Nintendo Store has been down for over 5 hours. — Necroid (@Necroid_Dread) June 8, 2022

Si alguna vez te dicen que Xenoblade no es una gran IP de Nintendo, recuerda que la tienda de Nintendo ha estado inactiva durante más de 5 horas.

kind of a mean thing to tweet and i don't mean it that way but i'm honestly kinda surprised xenoblade is popular enough to shut down the nintendo store — Bluemonk (@Bluemonk19) June 8, 2022

Honestamente estoy un poco sorprendido de que Xenoblade sea lo suficientemente popular como para cerrar la tienda de Nintendo.

very funny that Xenoblade 1 may not have even made it to the US without a grassroots campaign spurring NoA on, and now XB3 is so popular it singlehandedly crashed Nintendo's store for 4+ hours — Josh Bossie 🙃 (@whoisJoshBossie) June 8, 2022

Es muy divertido que Xenoblade 1 ni siquiera iba a llegar a los EE. UU. sin una campaña de base que estimulara a NOA, y ahora XB3 es tan popular que colapsó la tienda de Nintendo por sí solo durante más de 4 horas.

What did you expect? Funnelling hundreds of thousands of people into one website at once was obviously going crash the page all at once. Ofc this is all Nintendo's fault for making it only available on the Nintendo Store but did any of us actually expect this to go smoothly?🤣 — JBspherefreak (@JBspherefreak) June 8, 2022

¿Qué esperaban? Canalizar a cientos de miles de personas a un sitio web a la vez obviamente iba a colapsar la página. Por supuesto, todo esto es culpa de Nintendo por hacer que solo esté disponible en su tienda, pero ¿alguno de nosotros realmente esperaba que esto saliera bien?

me at the servers operating Nintendo of America's online store #xenoblade3 pic.twitter.com/PbTv2IF2ru — Carlos Gomez (@shimapan1104) June 8, 2022

Yo con los servidores que operan la tienda en línea de Nintendo de América #xenoblade3

Este tipo de caídas hacen notar que Xenoblade Chronicles ha crecido bastante en popularidad, aunque hubiera sido una mejor decisión lanzar la edición especial en otras tiendas en línea. Los fanáticos aún no saben por qué Nintendo llegó a este veredicto, algo que podría ser resuelto en las siguientes semanas mediante diferentes entrevistas.

Recuerda que Xenoblade Chronicles 3 llega el 29 de julio a Nintendo Switch.

Vía: ComicBook