Butch y Cassidy regresan al anime de Pokémon

Pokémon Journeys le ha permitido al anime de esta serie explorar diversas facetas que no hubieran sido posible bajo el formato del pasado. Gracias a que Ash y Goh se encuentran explorando todas las regiones de este mundo, constantemente vemos a viejos amigos y rivales. De esta forma, se ha revelado que el siguiente episodio nos dará un nuevo vistazo a dos villanos no hemos visto en años.

Aunque Jesse y James son los principales representantes del Equipo Rocket, en las primeras temporadas del anime se nos presentó a Butch y Cassidy, dos miembros de esta organización malvada que sí hacen su trabajo adecuadamente. Sin embargo, han pasado años desde la última vez que vimos a estos personajes en pantalla. Afortunadamente, esto cambiará en el episodio 95, el cual se estrenará en Japón la próxima semana.

Por lo visto en el avance, Butch y Cassidy se han retirado de su vida criminal, y han comenzado a vivir tranquilamente. Aquí es en donde Jesse y James se topan con este dúo, y esta interacción pone en duda el futuro de estos dos personajes como villanos. Esta es la descripción oficial del episodio:

“El Equipo Rocket pasa sus días enfocándose en sus trabajos de medio tiempo para poder recaudar fondos para sus operaciones… y también están completamente hartos de que sus misiones fallen constantemente. Llegan a la conclusión de que las fallas ocurren porque Rocket Gacha no les da ningún Pokémon fuerte, por lo que deciden seguir a Pelipper para quejarse con los responsables. Pero en el camino se encuentran con antiguos compañeros de pandilla [Butch y Cassidy], lo que les hace pensar que hay más en la vida que el Equipo Rocket. ¡¿Qué pasará ahora?!”

El episodio 95 de Pokémon Journeys, conocido como Farewell! The Wandering Rocket Gang!, se estrenará la próxima semana en Japón. En temas relacionados, pese a que Legends: Arceus aún no está disponible para el público, jugadores aseguran ya haber terminado el juego. De igual forma, Logan Paul asegura que no fingió su reacción a sus cartas falsas de Pokémon.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, es agradable ver a personajes tan antiguos una vez más en el anime. De igual forma, la idea de que Jesse y James dejen al Equipo Rocket suena interesante, aunque es muy probable que esto no termine pasando al final del día, o sea revertido en un futuro episodio.

Vía: Comicbook.