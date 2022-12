Ben Affleck podría dirigir una película de DC

Desde hace algunas semanas la situación de DC Cómics con su universo de películas se ha vuelto trágica, dado que lo primero que se confirmó fue la cancelación de cintas como Wonder Woman 3. Y a esto se le ha sumado que el día de ayer se anunció la despedida de Henry Cavill como Superman, algo que ha dejado bastante confusos a los fanáticos.

En una serie de tuits, James Gunn y el copresidente Peter Safran han finalizado una lista de DC, Gunn reveló que se reunió con Ben Affleck para discutir la posibilidad de dirigir una película de DC. Esto mediante el hilo que comenta que la siguiente película de Superman tendrá a un personaje más joven, por lo que su actor principal, Cavill, quedó descartado.

Si bien Gunn escribirá la película, no la dirigirá. Cuando se le preguntó si Ben Affleck, quien interpretó a Bruce Wayne en las películas de Snyderverse DC, podría dirigir, Gunn reveló sorprendentemente que se reunió con él para discutir la posibilidad. Haciendo énfasis en que están buscando el proyecto adecuado para tener su visión de algún personaje.

Met with Ben yesterday precisely because he wants to direct & we want him to direct; we just have to find the right project. https://t.co/Haz1APdlVN

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022