Bayonetta 3 es colocado en un punto clave de la tienda de Nintendo

Uno de los juegos más esperados del año es Bayonetta 3, título anunciado hace ya casi cinco años durante una transmisión de The Game Awards, y desde ese momento no se tuvieron noticias hasta un directo de 2021. Sin embargo, no ha salido mucha más información a la luz, esto hasta el descubrimiento que hicieron algunos fans en internet.

Mediante los foros de Reddit, muchos usuarios comentaron que la preventa de este videojuego se agregó hasta la parte superior de la tienda en línea de Nintendo, algo que nunca había pasado con el juego. Esto hace pensar que dentro de muy poco tiempo podrían lanzar el juego de forma oficial, aunque también serían solo especulaciones.

Vale la pena comentar, que en el último tráiler se confirmó que el título desarrollado por Platinum Games llegaría en algún punto del 2022, pero perfectamente se puede llevar a cabo un retraso. Esto ya se vio con The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, mismo que se movió hasta el 2023, noticia que salió a dar el propio Eiji Aonuma en un comunicado.

En noticias relacionadas a Nintendo. El día de ayer si tienda digital estuvo caída por más de cinco horas seguidas, esto se debe a la venta de un juego en específico que muchos daban por no ser tan popular. Si quieres saber de qué título se trata, te dejamos el siguiente enlace.

Vía: gonintendo