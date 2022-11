Bambi tendrá su propia película de terror

El año 2022 ha sido bastante extraño en cuanto a películas de terror se refiere, pues hace no mucho se confirmó Winnie The Pooh: Blood and Honey, cinta que traerá de regreso a los felices personajes pero con un toque siniestro. Y al parecer esto no va a ser el final, dado que se confirmó hace un par de horas que una cinta de Bambi también estaría en producción.

Jagged Edge Productions traerá esta nueva adaptación y llevará el nombre de Bambi: The Reckoning, misma que como el nombre indica, será un ajuste de cuentas por parte del simpático y tierno personajes. Esto podría ser una especie de venganza por parte del ciervo, dado que en el clásico los cazadores terminan con la vida de su madre y se la llevan.

La producción empezará a finales de enero de 2023. Como se menciona, la historia aún no está impuesta, pero está claro que se va a tratar de un thriller o slasher al igual que con el oso amarillo. Scott Jeffrey está programado para dirigir la película. Trabajará junto al productor Rhys Frake-Waterfield, quien ya tiene experiencia en el terror con parodia.

Esto es lo que comenta el director al respecto:

La película será un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1928 que todos conocemos y amamos. Inspirándose en el diseño utilizado en The Ritual de Netflix , Bambi será una feroz máquina de matar que acecha en la naturaleza. ¡Prepárense para un Bambi lleno de rabia!

Por ahora, no se ha contemplado una fecha de estreno.

Vía: DreadCentral