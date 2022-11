El remake de The Witcher será un mundo abierto

Como seguramente ya lo saben, un remake del original The Witcher de 2007 está en desarrollo. Aunque los detalles de este título siguen siendo un misterio, un reciente reporte por parte de CD Projekt Red ha revelado que esta entrega será un juego de mundo abierto, algo que el título original no fue.

Dentro de los documentos compartidos por el reporte fiscal más reciente, se reveló que el remake de The Witcher será “un RPG de mundo abierto para un solo jugador enfocado en la historia”. Previamente, el estudio solo había confirmado que sería otro juego de Witcher “de gran escala”, pero como el original no es de mundo abierto, se especulaba si la nueva versión se parecería o no a la versión de 2007 o algo más cercano a The Witcher 3.

En The Witcher, los jugadores podrán recorrer Temeria, y eso incluye, Wyzima, su capital, la cual se visitó brevemente en The Witcher 3, así como las otras zonas de esta región. Originalmente, cada una de estas áreas se dividió como un nivel diferente y, en su mayor parte, una vez que se completó uno, los jugadores no pueden regresar. Afortunadamente, en el remake todas estas zonas estarán conectadas, por lo que podrás recorrer el mapa a tu libertad.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y CD Projekt Red ha mencionado que pasará algo de tiempo antes de que se den a conocer más detalles. En temas relacionados, tráiler revela las mejoras de The Witcher 3 en next-gen. De igual forma, más de 260 mil personas quieren que Henry Cavil regrese a la serie de The Witcher.

Nota del Editor:

Aunque aún falta mucho por conocer, parece que este será el remake que todos esperan. The Witcher 3 ha sido todo un éxito, pero no todos han jugado los dos anteriores títulos, y esta será la mejor forma de hacerlo, especialmente por el uso del Unreal Engine 5.

Vía: IGN