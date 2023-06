Avatar: El Camino del Agua ya está disponible en streaming

El diciembre pasado se lanzó en cines una de las películas más espectaculares en cuanto a la parte visual, Avatar: El Camino de Agua , continuación de aquella cinta creada por James Cameron en el 2009 que fue precursora en la parte de estrenos 3D. Y ahora, después de haber estado un par de meses en el cine, es momento de que aterrice en plataformas de streaming.

La franquicia es propiedad de 20th Century Fox, por lo que esta nueva cinta se puede ver de manera exclusiva en Disney Plus, pues recordemos que hace algún tiempo la empresa se hizo con la compañía. Por lo que programas como Los Simpson, Malcolm el de en Medio, Futurama y hasta How I Met Your Mother son propiedad de Mickey Mouse.

Vale la pena mencionar, que este año los lanzamientos no han sido tan llamativos en comparación a otros años, pero en los próximos meses habrán un par de series de Marvel como Secret Wars y Loki temporada 2 para gusto de los fans. A eso se suma que dentro de nada puede llegar la tercera entrega de Guardianes de La Galaxia que ya terminó emisiones en cine.

En cuanto a la franquicia de Avatar, se espera que la siguiente película de la saga se estaría estrenando en el 2024, dado que James Cameron promete explorar como mínimo cinco cintas de larga duración. Incluso, se ha filtrado un poco de la trama nueva, en la que se estipula que Jake y compañía conocerán a un nuevo tipo de Navi, mismos que viven cerca del fuego.

Vía: Discussingfilm

Nota del editor: Tardó prácticamente medio año en lanzarse en streaming, incluso cuando ya ni siquiera había salas que exhibirán la cinta en cines. Debe ser que con Fox hay un tema más estricto para incluir contenido en Disney Plus, al menos nuevo contenido.