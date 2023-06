Megan Fox presenta colaboración con Diablo IV

Oficialmente ha salido Diablo IV al mercado, juego dungeon que presenta el regreso de esta franquicia después de mucho tiempo, y que no está de más decir, ha cosechado buenas críticas por parte de la prensa y los fans. Por esa misma razón se han lanzado campañas de publicidad con marcas de renombre, y ahora anuncian una más con estrellas de Hollywood.

En este caso, Blizzard se ha aliado con la actriz Megan Fox con una campaña especial, en la que se elogiarán las muertes del usuario dentro del título, esto compartiendo su video en plataformas como TikTok o Twitter usando el hashtag de Diablo Deaths. Lo mejor, es que hay tiempo para mandarlo, siendo el 7 de junio el día final para hacer el etiquetado.

#DiabloIV is here, embrace the bloodshed.

Share videos of your in-game death on Twitter or TikTok using #DiabloDeaths for a chance to have your eulogy read by @meganfox on June 8th. pic.twitter.com/dSgG2yuNbS

— Diablo (@Diablo) June 6, 2023