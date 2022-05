Uno de los pilares en que se sustenta el éxito de la consola híbrida de la Gran N radica en su capacidad para comercializar juegos sin bloqueo regional, teniendo un catálogo muy nutrido y balanceado entre producciones tradicionales y títulos independientes. Éstos últimos han tomado gran relevancia y en el horizonte se vislumbran grandes experiencias para los próximos meses.

La más reciente emisión del Nintendo Indie World sirvió como punto de partida para saber qué nos depara en el corto y mediano plazo. Desde ahora ya es posible disfrutar de Gibbon: Beyond the Trees, en el que encarnamos a un chimpancé para balancearse entre los árboles, así como Soundfall, un experimento que mezcla los géneros de hack ‘n slash, disparos isométricos y ritmo.

En los siguientes meses, los amantes de los simuladores, podrán experimentar combates por turnos en Ooblets, ya sea para cuidar a las criaturas del mismo nombre y mantener comercios. Por su parte, en Wayward Strand viviremos una aventura en los años 70, donde coexistirán las historias de los personajes de manera simultánea.

We Are OFK llegará en un formato de episodios semanales, haciendo alusión a la banda musical OFK y nuestra misión será ganarse un lugar en la industria musical en territorio americano. Para los gamers que quedaron encantados con Slay the Spire, es recomendable tomar en consideración a Wildfrost, un juego táctico de cartas situado en un invierno interminable.

El rubro de los RPG de acción también estará cubierto con Batora: Lost Heaven cuya historia no lineal se entrelazará con los disparos y la ejecución de poderes físicos y mentales para salvar al mundo. Finalmente, la aventura dibujada a mano, denominada Silt, permitirá embarcarnos a las profundidades del mar para resolver variados acertijos.

Mención aparte merece Devolver Digital que ha sorprendido con la presentación de Gunbrella, un juego plataformas donde serás un paraguas que puede disparar y planear, a cargo de los creadores de Gato Roboto, estando previsto para arribar al mercado en 2023, y tiene una pinta espectacular.

Paulatinamente, Devolver Digital se ha consolidado como una editora con un portafolio muy redituable y reconocido, incluyendo licencias como: Death’s Door, Hotline Miami, Katana Zero, My Friend Pedro y The Messenger, entre otras. Por tal motivo, valdrá la pena estar muy atentos de sus futuros desarrollos.

El siguiente año también será representativo para los autores de Going Under, quienes se han puesto manos a la obra con Another Crab’s Treasure, donde habrá que explorar las profundidades del océano para encontrar el caparazón del cangrejo. Hasta el momento se sabe que habrá múltiples opciones de personalización y una fusión entre la dificultad casual y competitiva.

Nintendo Switch no se ha cansado de ser todo un hito tanto a nivel jugable como comercial durante el último lustro y aunque se ha empezado a especular en cuántos años llegará su sucesora y qué funcionalidades podrá ofrecer, la realidad es que el presente seguirá plagado de grandes juegos que prolongarán la leyenda de esta consola.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio