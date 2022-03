Autores de Until Dawn revelan The Quarry

Supermassive Games es un estudio que constantemente nos ha entregado juegos de terror durante los últimos años. Sin embargo, la antología de The Dark Pictures no ha logrado atrapar al público de una forma similar a la de Until Dawn. Afortundamente, parece que esto cambiará en este verano, cuando The Quarry, su siguiente gran juego, llegue a nuestras manos.

El día de hoy, el estudio británico reveló The Quarry, un juego de horror completamente original, el cual no está relacionado con The Dark Pictures. Esta entrega llegará al PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto del verano de este año.

The Quarry, similar a Until Dawn, es un juego de horror en donde tus decisiones afectarán severamente el destino de ciertos personajes, los cuales pueden morir en cualquier punto de la historia. Junto a esto, se ha confirmado una lista de actores que participarán en este título. Aquí encontramos talento que ha participado en The Social Network, Detective Pikachu y más:

-Ariel Winter

-Ethan Suplee

-David Arquette

-Lin Shaye

-Miles Robbins

-Grace Zabriskie

-Halston Sage

-Zach Tinker

-Lance Henriksen

-Brenda Song

-Siobhan Williams

-Skyler Gisondo

-Evan Evagora

-Justice Smith

-Ted Raimi

La historia de The Quarry nos presenta a una serie de adolescentes en el último día del campamento de verano, quienes se enfrentan a un temible terror que los acecha. Claramente, el juego está inspirado en películas como Evil Dead y Viernes 13. Esto fue lo que comentó Will Byles, director de este título:

“The Quarry es como una historia circular y cada uno de esos personajes es un rayo que se dirige hacia el medio, lo que significa que cualquiera de esos rayos se puede romper sin afectar el resto de la narrativa”.

Junto a esto, se ha mencionado que tendrá un modo cooperativo, tanto en línea como local. En línea, un jugador tendrá el control, mientras que el otro tomará decisiones, mientras que en local, los dos podrán tomar interpretar a diferentes personajes. Por último, se ha mencionado que el juego tiene múltiples finales, esto considerando quién vive y quién muere durante tu partida.

The Quarry llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en el verano de 2022. En temas relacionados, parece que Until Dawn tendrá un remake.

Nota del Editor:

The Quarry luce muy interesante. Una versión moderna e interactiva de Viernes 13 es un concepto que falta en estos días. Solo esperemos que la atención del público logre estar a la par de lo visto en Until Dawn.

Vía: IGN