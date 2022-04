Autor de MHA revela uno de los puntos más bajos de la serie

Actualmente, My Hero Academia es una de las series más populares, pero evidentemente, esto no significa que su autor, Kohei Horikoshi, nunca haya tenido dudas sobre su creación. Específicamente, Horikoshi mencionó un momento en donde, de acuerdo con él, la franquicia se encontraba en uno de sus “puntos más bajos”, y no estaba seguro de que iba a poder seguir adelante con ella.

Para celebrar la adaptación del Arco Summer Training Camp, Horikoshi mencionó lo siguiente:

“Hasta Summer Training Camp, la serie había mantenido un constante nivel de popularidad, pero en el momento en que adelante que venían los villanos – ¡se estrelló! La popularidad bajó repentinamente. Perdón por decir esto, pero supongo que la gente no quería verlos ahí. Yo ya tenía planeada la historia y no podía hacer que los villanos desaparecieran sin hacer nada. Decidí recortar algunas de las cosas que yo tenía planeadas para Summer Training Camp y solamente me apuré para llegar a la próxima batalla.”

Parece que hoy en día esto ha cambiado por completo, puesto que el arco de My Villain Academia es considerado por muchos fans como uno de los mejores hasta la fecha. Por supuesto, los héroes siempre serán un tema central para My Hero Academia, pero este nuevo giro ciertamente le agradó a la comunidad y ya veremos cómo se refleja esto en la historia.

Via: ComicBook