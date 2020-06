ATLUS confirma fecha para 13 Sentinels: Aegis Rim en Occidente

Después de múltiples retrasos y un desesperante silencio por parte de Atlus, la compañía finalmente ha confirmado que 13 Sentinels: Aegis Rim estará llegando a nuestra región el próximo 8 de septiembre y se estrenará exclusivamente en PlayStation 4. Acompañando a este anuncio, sus desarrolladores nos comparten un nuevo tráiler que puedes ver aquí.

Lo nuevo de Vanillaware se anunció desde el 2015, durante el Tokyo Game Show de ese año. En 2017 se reveló su primer tráiler en inglés, y dos años después, el juego finalmente llegó a Japón.

Follow 13 intertwining stories in 13 Sentinels: Aegis Rim, coming to PS4 on September 8! Pre-order the game now to secure a bonus artbook.

Between visions of the past and the future, can you uncover the truth? #13sentinels https://t.co/Y6vYEJX5fP pic.twitter.com/Jlw8sz67eK

— Official ATLUS West (@Atlus_West) June 12, 2020