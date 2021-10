El pasado 28 de octubre por fin llegó Age of Empires IV a PC. Después de 16 años de espera, los fans de la serie de RTS ya pueden disfrutar de una nueva entrega, llena del combate y la estrategia que tanto ha caracterizado a estos juegos. De esta forma, Xbox México invitó a Atomix a un evento de celebración, en donde tuvimos la oportunidad de disfrutar de una serie de actividades bastante interesantes.

La cita fue en Val’Quirico, un pueblo en el estado de Tlaxcala, en México. Lo interesante de esta locación, es que su arquitectura tiene una inspiración en un pueblo de Italia, con estructuras estilo medieval. De esta forma, este lugar fue perfecto para un evento de este tipo. Con personal vestido como guerreros ingleses, franceses y mongoles, se llevó a cabo una presentación especial enfocada en recrear una batalla entre estas tres civilizaciones.

Después de eso, tuvimos la oportunidad de hablar con Adam Isgreen, director creativo en World’s Edge, y Philippe Boulle, director narrativo en Relic Entertainment. Aunque los desarrolladores no se encargaron de revelar nueva información relacionada con futuras expansiones, nos mencionaron que la elección de regresar al estilo de Age of Empires II, se debe principalmente a que la época medieval es el ambiente perfecto para representar diferentes civilizaciones. Por último, la cuestión de una versión definitiva para Age of Mythology sigue sin ser realidad, pero los estudios están al tanto de los deseos de los fans.

El resto del evento estuvo lleno de actividades relacionadas con el juego, como prácticas de tiro con arco, lugares específicos para jugar Age of Empires IV y un escape room temático en donde el objetivo era vencer a un dragón con la ayuda del Rey Arturo.

Sin duda alguna, este fue un gran regreso a los eventos presenciales, y demuestra que el equipo de Xbox siempre tiene a México en la mira para este tipo de celebraciones. Con todas las medidas de salud para la época actual, esperemos que este sea el principio de un regreso formal a festejar el lanzamiento de los juegos más grandes de la industria.

Para más información sobre Age of Empires IV, puedes checar nuestra reseña del juego aquí. De igual forma, aquí puedes checar nuestro gameplay de este título.

Vía: Atomix