Así se vería Ryan Gosling como Nova en el MCU

Todos tenemos algún tipo de preferencia al momento de ver adaptaciones live action. Los fans constantemente debaten sobre quién sería el actor perfecto para cierto personaje. En el pasado, estas eran discusiones que llegaban a oídos sordos, ya que los grandes estudios ya tenían planes en mente. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años. De esta forma, recientemente comenzó a surgir una petición para elegir a Ryan Gosling como el encargado de interpretar a Nova en el MCU.

Después de la aparición de John Krasinski como Mr. Fantástico en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, algo que los fans han pedido por años, parece que cualquier petición podría hacerse realidad. De esta forma, el artista conocido como Clements.Ink recientemente compartió una ilustración en donde se puede ver a Ryan Gosling en el papel de Nova, uno de los héroes del MCU que podría llegar a la pantalla grande en un futuro.

Aunque por el momento no hay información oficial, previos reportes han señalado que una película de Nova entraría en producción en algún punto del próximo año. Esta cinta estaría enfocada en un sobreviviente del ataque de Thanos en Xandar. La información también hacía mención de una película de los Cuatro Fantásticos, Thunderbolts y una serie de Wakanda para Disney+. Considerando que uno de estos proyectos ya fue confirmado, parece que solo es cuestión para ver a Nova en el MCU.

En temas relacionados, se ha filtrado cuándo llegará Doctor Strange in the Multiverse of Madness a Disney+. De igual forma, Marvel’s Wolverine ya tiene un nuevo director creativo.

Nota del Editor:

La idea de una película de Nova es algo que los fans han estado esperando por años. Con películas como The Marvels Thor: Love and Thunder y Guardians of the Galaxy Vol. 3 en el futuro, existe la posibilidad de que veamos a este personaje primero como un cameo en el MCU, para eventualmente tendría su propia aventura. Con mil proyectos en desarrollo en Marvel Studios, aún falta algo de tiempo antes de escuchar algo claro.

Vía: Clements.Ink