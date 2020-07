Así se ve el DualSense en comparación con el DualShock 4

El día de hoy, Geoff Keighley nos ofreció el primer hands-on del DualSense, el control del PS5. Esta es la primera vez que vemos este dispositivo fuera de fotos y vídeos promocionales, así que el responsable del Summer Game Fest se tomó el tiempo para mostrarnos todo el esplendor del DualSense, con todo y una comparación con el DualShock 4.

Después de la presentación inicial, Keighley publicó en su cuenta de Twitter una foto en donde podemos ver una comparación clara entre el DualShock 4 del PS4 y el DualSense del PS5. De igual forma, durante el evento se reveló que el peso del nuevo control es mayor, aunque no por mucho.

A new member of the family. #PlayStation5 #SummerGameFest pic.twitter.com/xuCTkBmq8h

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 17, 2020