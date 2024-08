Así se consiguió el cameo de Gambito en Deadpool & Wolverine

Hace poco más de una semana que llegó el estreno de Deadpool & Wolverine, cinta que ha roto muchos récords en cuanto a audiencia y que a la vez podría decirse que salvó a Marvel por este año, puesto que desde 2022 no le estuvo yendo bien a la empresa ni siquiera con estrenos grandes como The Marvels. Y dentro de la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, se han podido ver algunas referencias que vale la pena nombrar, ya que no solo aparecieron papeles antiguos sino también los que nunca llegaron.

El cameo que llamó mucha atención a los fans fue justamente el de Gambito, personaje del cual se iba a hacer una cinta individual pero que al final nunca se concretó nada, de hecho el actor que se tenía como el elegido fue Channing Tatum, y para sorpresa de los espectadores fue este mismo que le dio vida en la cinta de Deadpool. Eso lleva a una interesante historia de cómo Shawn Levy, el director, logró ponerse en contacto con el artista para que pudiera aparecer algunos minutos en pantalla.

Acá lo mencionado por Levy:

Lo que ocurrió, ante todo, es una década en la que Channing quiso desempeñar este papel y una década en la que Channing casi interpretó este papel en Fox. Lo sé personalmente porque en aquellos años, yo era uno de los 25 directores diferentes que se reunieron con Channing para dirigir la película ‘Gambit’ de Fox y, sin embargo, nunca sucedió. Entonces, cuando decidimos incluir a Gambit en esta película, sabíamos que sería profundamente gratificante para Channing.

Al final, todo tuvo un desenlace bastante satisfactorio, ya que Tatum pudo desempeñar ese papel que se le negó por décadas y de alguna manera se quedó grabado en las películas de Marvel, eso sí, no se sabe si reaparecerá en algún momento o si podrían incluirlo en el reinicio del UCM como parte de los X-Men. Sin embargo, el actor está contento por al menos haberle dado vida por una ocasión, y eso ha hecho que los fans empiecen a pedir que siga apareciendo en el futuro.

Recuerda que Deadpool & Wolverine está disponible en cines.

Vía: The PlayList

Nota del autor: Ese cameo no se esperaba la verdad, y valió la pena verlo en pantalla aunque tuviera unos toques ligeros de alivio cómico. Esperemos a ver si seguirá participando o si se quedó en la referencia.