Así reaccionó el internet ante el final de The Falcon and the Winter Soldier

Después de seis episodios llenos de acción, la serie de The Falcon and the Winter Soldier llegó a su final el día de hoy. Aunque este show parece que no fue tan popular como WandaVision, especialmente por la falta de teorías, a la gente le gustó esta producción. De esta forma, el consenso final es que The Falcon and the Winter Soldier estuvo bien. Ahora, como ya es una costumbre, el público tomó Twitter para expresar sus opiniones.

“Yo viendo el final de Falcon and the Winter Soldier”.

Me watching the finale of Falcon and the Winter Soldier pic.twitter.com/IiNEoagrKd — okiedokie (@helpaudrey) April 23, 2021

#WandaVision era más original, pero #TheFalconAndTheWinterSoldier está mejor escrita. En general, un balance interesante el salto de Marvel a la TV, brindándole a los secundarios un desarrollo que las películas reservaban para los protagonistas. Buen inicio. pic.twitter.com/PPcmgapOG5 — Carlos Caramantin (@carcaramantin) April 23, 2021

“El episodio final de Falcon and the Winter soldier me tenía como…”

The finale episode of Falcon and the Winter soldier had me like…. pic.twitter.com/wYBJem8QPQ — Joshua Ashé Wright (@JayAhShay) April 23, 2021

Y ahora entramos a la sección de SPOILERS:

“SAM WILSON COMO CAPITÁN AMÉRICA. NO HAY SÚPER SUERO, SÓLO SANGRE PURA Y SUDOR”.

// #FalconAndWinterSoldierFinale SPOILERS !!!!!!

–

–

–

–

–

–

–

–

SAM WILSON CAPTAIN AMERICA NO SUPER SERUM JUST PURE BLOOD AND SWEAT pic.twitter.com/gIKABJQBSf — ًjulie/sam! follow limit (@fetussatann) April 23, 2021

“Yo pensando que John Walker no se convertiría en US Agent porque salvo a las personas en la camioneta. Él probándose el traje del US Agent”.

#FalconAndWinterSoldierFinale

Me thinking Him trying on

John Walker wont. The US Agent

Become the Suit:

US Agent

Because he saved those

People in the Van: pic.twitter.com/BsUdVAfvbM — Sanesha Misquita 🌈 (@hey_its_sanesha) April 23, 2021

“El monólogo de Sam aquí es una de las escenas más importantes que se han hecho en el MCU. Escucha. Cada. Palabra”.

Sam’s monologue here is one of the most important scenes that’s ever been done in the MCU. Listen. To. Every. Single. Word. #FalconAndWinterSoldierFinale #TheFalconAndTheWinterSoldier pic.twitter.com/f7hcgrRlN3 — Spider-Man: No Way Home Updates (@spideyupdated) April 23, 2021

“Flag Smashers: ‘Un mundo. Una perso-‘ Zemo:”

“En realidad estoy sollozando de que ahora tiene una familia. ÉL TIENE UNA FAMILIA AHORA”.

#TFATWS SPOILERS #FalconAndWinterSoldierFinale IM ACTUALLY SOBBING HE HAS A FAMILY NOW. HE HAS A FAMILY NOW pic.twitter.com/nd7KSEmI33 — dei ☆ TFATWS spoilers (@buckycap) April 23, 2021

Con The Falcon and the Winter Soldier en el pasado, los fans del MCU esperan con ansias LOKI, la serie que llegará a Disney+ el próximo 11 de junio.

Vía: Twitter