Así reaccionó el internet a la muerte de Kurama

El día de ayer, 3 de octubre, se estrenó el episodio 218 de Boruto: Naruto Next Generations, el cual no solo fue uno de los capítulos del anime más esperados por los fans, sino que rompió el corazón de miles de fans, ya que Kurama, el zorro de las Nueve Colas, quien ha estado junto a Naruto desde su nacimiento, ha muerto, y los fans no han parado de reaccionar de una forma triste.

Como poesía, el 3 de octubre de 2002 vimos la primera aparición de Kurama, y el 3 de octubre de 2021, 19 años después, el gran compañero de Naruto terminó su viaje, no sin antes ayudar al séptimo Hokage una última vez. De esta forma, los fans compartieron este suceso con una serie de memes, comentarios tristes y homenajes a este personaje.

Banda… Hoy no hay meme… Admin destrozado con la muerte de Kurama… Descansa en paz compañero F pic.twitter.com/oPONfp8qpz — ⚜ M U G I W A R A ⚜ (@andylopez072) October 4, 2021

#BORUTO

🧡¡Gracias por todo Kurama de todos los bijuus fuiste el más perron! (1999-2021)🧡 pic.twitter.com/s6WA7XKldq — 🌈🐻Julian🐧andres🌈🐻 (@JuliAndres68) October 3, 2021

En los dos momentos más tristes en la vida de Naruto podemos apreciar la misma mirada: el primero con la muerte de Jiraiya, el segundo con la de Kurama. pic.twitter.com/tCTc8sMewJ — ||𝙎𝙖𝙪𝙧𝙤𝙣-𝙠𝙪𝙣|| (@Sauron_kun) October 4, 2021

Ni por mi ex llore tanto como lo he hecho ahorita, Kurama 😭 pic.twitter.com/Cmk94Zj8Zn — David García (@Davidgar1995) October 4, 2021

Días, porque buenos los momentos que pasamos junto a #Kurama 💔 pic.twitter.com/p4bd8r5KiJ — Crunchyroll.la (@crunchyroll_la) October 4, 2021

En temas relacionados, la música de Naruto ya está disponible en Spotify y otras plataformas de streaming.

Via: Twitter