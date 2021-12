Ya ha pasado un año y medio desde el estreno de Valorant, el nuevo shooter competitivo de Riot Games. Para celebrar este hito en la historia del juego, sus autores han decidido premiar a los jugadores con bonificaciones de experiencia de hasta 20% y acá te explicamos cómo obtenerlas.

Desde el 22 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2022, los jugadores de Valorant podrán obtener EXP adicional si deciden jugar con amigos. Básicamente, cada amigo que invites a tu lobby te dará un aumento de EXP de 4%, así que si invitas a cinco amigos puedes juntar hasta 20%.

Grab some friends and get in queue–we’re bringing back squad boost from Dec 22 – Jan 5. Earn more XP for every person in the party. pic.twitter.com/cAodfgIalG

— VALORANT (@PlayVALORANT) December 23, 2021