Así luce el juego cancelado de LOTR que costó más de un millón de dólares

Traveller’s Tale, o Tt, es una compañía que probablemente recordarás por su trabajo en los juegos de LEGO basados en alguna película o súper héroe popular. Aunque en el pasado han trabajo con la propiedad de El Señor de los Anillos, recientemente, el fundador de este estudio, Jon Burton, reveló que Tt gastó más de un millón de dólares en una propuesta fallida para hacer un juego conectado con las cintas de The Hobbit de Peter Jackson.

En un vídeo en el canal de YouTube GameHut, Burton explicó que en 2008 el estudio le presentó un demo con un estilo visual realista, lejos de los juegos de LEGO, a Peter Jackson y el entonces director Guillermo del Toro. Aunque del Toro se veía entusiasmado por el proyecto, debido al gran costó en la producción y la diferente dirección que Warner Bros. quería, el proyecto terminó por ser cancelado.

El demo se hizo con recreaciones foto realistas de escenas clave de la trilogía de The Lord of the Rings en el hardware del Xbox 360, en donde podemos ver a a Gandalf peleando contra el Balrog y gameplay de sigilo en donde Frodo trata de escapar de los Cabalgantes Oscuros en el Bosque Deephallow. Sin duda alguna, algo que impresionará a todos los fans de las películas de Jackson.

Sin embargo, de acuerdo con Burton, Warner Bros. “quería un juego que no estuviera basado directamente en la película, pero que ocurriera en el mismo universo al mismo tiempo” algo con lo que él no estaba de acuerdo. Aunque por el momento no hay algo confirmado, parece que esta idea eventualmente se transformó, o al menos inspiró, Middle-Earth: Shadow of Mordor.

En temas relacionados, así se ve The Lord of the Rings: Gollum, el juego next-gen de esta serie.

Vía: Jon Burton