Así de genial luce la edición deluxe de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

El día de hoy, durante Gamescom Opening Night, se reveló un nuevo tráiler de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, una colección que incluye las nueve películas principales lanzadas hasta la fecha. Tristemente, el video fue acompañado con la noticia de que este próximo título sería retrasado hasta 2021, pero al menos la edición deluxe va a estar genial.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial de Star Wars nos compartió un vistazo a la edición deluxe y seguramente te sacará una sonrisa:

“Mira la Deluxe Edition de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga… desenmascarada.”

See the #LEGOStarWars: The Skywalker Saga Deluxe Edition… unmasked. https://t.co/NfGxc4J6E3 pic.twitter.com/vh3VbT1E7r

— Star Wars (@starwars) August 27, 2020