Éstos son los estrenos de Amazon Prime Video para septiembre

El streaming se ha vuelto un elemento fundamental durante estos meses de cuarentena, pues con los cines cerrados, mucha gente está acudiendo a su plataforma favorita para gozar de los más recientes estrenos, tanto de series, como de películas. Por suerte, Amazon Prime Video llega cargado de novedades durante septiembre y acá te compartimos todo lo que puedes esperar el siguiente mes.

1 de septiembre

– Buffy The Vampire Slayer

3 de septiembre

– Uno al Año no hace daño

– Uno al Año no hace daño 2

– Usted No Sabe Quién Soy Yo

– Usted No Sabe Quién Soy Yo 2

– ¡Pa’ las que sea Papá!

4 de septiembre

– The Boys: Segunda Temporada

6 de septiembre

– Life of the Party

– Young Sheldon: Tercera Temporada

8 de septiembre

– Venom

12 de septiembre

– The LEGO Movie

14 de septiembre

– The Nun

15 de septiembre

– Life

– Bones

– Grey’s Anatomy

– Fear the Walking Dead: Quinta Temporada

18 de septiembre

– Teen Titans Go! To The Movies

19 de septiembre

– Tag

20 de septiembre

– The Hunger Games: Mockingjay

– American Horror Story: 1984 – Novena Temporada

25 de septiembre

– Fernando

– Tell Me A Story

Fuente: Amazon