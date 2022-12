El “arte” generado por la Inteligencia Artificial ha sido un tema muy controversial en los últimos días, y sitios como ArtStation han estado en el centro de los mayores conflictos con el público. Después de que la comunidad expresó su descontento con la atención que esta técnica recibió en los últimos días, los usuarios de esta plataforma han protestado en contra.

Hace un par de días, la página principal de ArtStation fue protagonizada por “arte” generado por la Inteligencia Artificial, algo que no fue del agrado de la comunidad, quienes protestaron con su propio arte. Para evitar que este conflicto escalara, los responsables del sitio compartieron una nueva sección de preguntas frecuentes, en donde dejaron en claro su posición ante esta tendencia. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Creemos que los artistas deben ser libres de decidir cómo se usa su arte y, al mismo tiempo, no queremos convertirnos en guardianes de los términos del sitio que sofocan la investigación y comercialización de IA cuando respeta las elecciones de los artistas y la ley de derechos de autor. Entonces, aquí están nuestros planes actuales:

Planeamos agregar etiquetas que permitan a los artistas elegir si permiten o no explícitamente el uso de su arte para (1) capacitar en investigación de IA no comercial y (2) capacitar en IA comercial. Planeamos actualizar los Términos de servicio del sitio web de ArtStation para prohibir el uso de arte por parte de la IA cuando el artista haya optado por no permitirlo. No planeamos agregar ninguna de estas etiquetas de forma predeterminada, en cuyo caso el uso del arte por parte de AI se regirá únicamente por la ley de derechos de autor en lugar de las restricciones de nuestros Términos de servicio.

Agradecemos los comentarios sobre este tema en rápida evolución”.