Teoría del anime de Pokémon indica conexión entre Ash y Liko

El día de hoy los fanáticos del anime de Pokémon han tenido un vuelco al corazón, y eso se debe al anuncio oficial de que Ash dejará de ser el protagonista de la obra para dar paso a la nueva generación. Y si bien muchos están tristes con la noticia, algunos usuarios se han adelantado a tener teorías sobre una supuesta conexión entre el entrenador y Liko, la nueva personaje estelar.

Concretamente, se piensa que la nueva aventurera de lo que parece ser Paldea, es ni más ni menos que la hija del personaje originario del pueblo paleta y también Serena de la región de Kalos. Siendo así fruto de su interés amoroso. La prueba que los fans ponen sobre la mesa son los iguales a los de la chica y el logo de la gorra de Ash en forma de broche.

I see you, Pokémon. Having a protagonist named Rika too – named after Ash's VA (Rika Matsumoto) is also a tribute befitting an iconic voice for generations.

Thanks for everything, Ash & Pikachu. #anipoke #pokemon pic.twitter.com/BBIbZflsLY

