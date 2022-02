Arranca la producción para la serie live-action de One Piece

Por si ya lo habías olvidado, Netflix se encuentra trabajando en una adaptación live-action de One Piece. Después de que hace meses finalmente dieran a conocer al elenco principal de la serie, el día de hoy se confirmó que el proyecto ya arrancó con su etapa de producción.

La noticia fue confirmada vía Twitter, en donde la cuenta de Netflix Geeked también compartió un par de fotografías de la producción:

