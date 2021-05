Arenita tendrá su propio spinoff en forma de película

El año pasado, Nickelodeon anunció que había grandes planes para extender la franquicia de Bob Esponja a través de spinoffs, películas y otros “emocionantes proyectos”. Bueno, uno de ellos ya ha sido revelado y se trata de una película enfocada en Arenita, una de las mejores amigas de Bob.

De acuerdo con información de Collider, esta película combinará la animación con el live-action. Específicamente, se menciona que Arenita estará renderizada en 3D pero el entorno, así como otros elementos, serán live-action, lo cual ya ha sido explorado anteriormente en los largometrajes de Bob Esponja.

Evidentemente, será Nickelodeon quien esté detrás de la producción, mientras que en la dirección se encontrará Liza Johnson, cineasta que trabajó en películas como Return y Elvis & Nixon, además de que en la TV también ha participado en series como Barry, Silicon Valley, What We Do in the Shadows, y más.

Fuente: Collider