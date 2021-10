Aquí el primer vistazo a Echoes of Mana

Después de varias remasterizaciones y un remake, la serie de Mana está lista para regresar con una nueva entrega, la cual llegará a dispositivos móviles como un free-to-play. De esta forma, durante el Tokyo Game Show 2021 se compartió el primer vistazo oficial a Echoes of Mana.

Si bien no estamos hablando de un juego para consolas, Square Enix ha revelado los primeros detalles de Echoes of Mana, el cual, al igual que otros títulos free-to-play de la compañía, tendrá un sistema de gacha, con el cual podremos tomar el control como los personajes más importantes a lo largo de la serie.

Como lo pudieron ver, Echoes of Mana es un RPG de acción en 2D, muy similar a las entregas clásicas, en donde podemos formar un equipo conformado por tres personajes de toda la serie. Sin embargo, por el momento hay varios detalles que no se han explicado sobre la forma de monetizar este título, más allá de su sistema gacha. De igual forma, actualmente no hay una fecha de lanzamiento específica.

Echoes of Mana llegará a dispositivos iOS y Android en algún punto de la primavera del próximo año. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de Legend of Mana.

Vía: Square Enix