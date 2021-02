Aquí el primer tráiler de SIFU, un nuevo juego para PS4 y PS5

Además de un vistazo extra a juegos como Crash Bandicoot 4 y Returnal en PS5, el State of Play del día de hoy nos presentó SIFU, un nuevo juego desarrollado por Sloclap, un estudio independiente. El gameplay que vimos nos muestra un combate beat’em up con un estilo visual de cell-shading. Aunque por el momento no tenemos más información sobre este título, podemos esperar la llegada de SIFU al PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún punto de 2021.

Vía: State of Play