¡Aquí el primer tráiler de la nueva película de RE!

A solo un mes de su estreno mundial, el día de hoy por fin se ha compartido el primer tráiler de Resident Evil: Welcome to Raccoon City, el reboot cinematográfico de la serie.

En este primer adelanto en video podemos ver a Leon, Claire, Wesker y a más personajes clásicos preparándose para enfrentarse a una horda de zombis. De igual forma, tenemos un buen vistazo a la comisaría de policía y la mansión del primer juego. Aunque algunos cambios se han llevado a cabo, esta adaptación cuenta con una serie de escenas y momentos de los primeros juegos que fueron replicados de manera acertada.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City llegará a los cines el próximo 24 de noviembre de 2021, y por el momento no hay planes para un estreno simultáneo en alguna plataforma de streaming. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la llegada de Resident Evil 4 a VR. De igual forma, un mod convierte el remake de Resident Evil 2 en un juego de realidad virtual.

Nota del Editor:

Aunque esta nueva cinta parece que sí será la adaptación que muchos han estado esperando, el primer adelanto un cambio en la personalidad y motivación de algunos personajes como Clarire. De igual forma, el CGI tiene resultados mixtos, el licker del final se ve muy bien, pero los pocos segundos que vimos de la versión mutada de William Birkin se ve horrible.

Vía: Sony Pictures