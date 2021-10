Amazon ya ve un mejor futuro para sus juegos

Tuvieron que pasar casi 10 años para que Amazon Game Studios tuviera un éxito. Aunque esta división fue creada en 2012, no fue sino hasta New World llegó al mercado a finales del mes pasado, que la compañía por fin obtuvo una victoria en este mercado. Ahora, se ha revelado que este lanzamiento ha motivado a la empresa, y aseguran que esta área será la que más ganancias ofrecerá en su línea de entretenimiento.

En su reciente aparición en la cumbre de GeekWire, Andy Jassy, director general de Amazon, habló sobre el gran desempeño y recepción que ha tenido New World en los últimos días. Esto fue lo que comentó:

“Se escribieron muchos artículos, personas decían que ‘Amazon sabe cómo construir todo menos juegos, ¿por qué no pueden hacer videojuegos?’. Pues bien, se necesitan unos pocos ‘antes’ para encontrar un éxito, o varios, pero lo importante es que no se perdió la determinación”.

Junto a esto, Jassy mencionó que Amazon Game Studios tiene el potencial de convertirse en la mayor división de entretenimiento de la compañía, superando así a lo visto en la música y en su plataforma de streaming para películas y series. Será interesante ver cuál será el desempeño de esta área.

Nota del Editor:

Aunque New World debutó de forma positiva, esto no es una garantía de un gran éxito. Previos reportes han señalado que en Amazon Game Studios no hay una dirección de buen nivel. Todo el dinero del mundo puede comprar a los mejores estudios del medio, pero no puede hacer mucho ante una falta de coordinación fuerte. De igual forma, es probable que este título sea una buena alternativa a World of Warcraft debido a las controversias de Blizzard, y al hecho de que por el momento no hay nuevo contenido para Final Fantasy XIV.

