Después de 13 años, James Cameron por fin nos entregará Avatar: The Way of Water, la secuela a su aclamada cinta de 2009. Si bien su estreno se acerca y aún no hemos visto mucho sobre esta cinta, más allá de un pequeño teaser hace un par de meses, esto se ha corregido el día de hoy, ya que un nuevo tráiler ya está aquí.

En esta ocasión, el esperado tráiler de Avatar: The Way of Water nos muestra un poco más sobre la vida de Jake Sully y Neytiri Omaticaya, nuestros protagonistas. Sin embargo, un nuevo conflicto los hará abandonar la vida pacífica que tienen, y buscar aliados en tierras más allá de las que hemos visto.

Avatar: The Way of Water se estrenará el próximo 16 de diciembre de 2022. Esta cinta se posiciona para ser uno de los mayores éxitos del cine. En temas relacionados, James Cameron emite mensajes para los posibles trolls de la cinta. De igual forma, Avatar: Frontiers of Pandora, el juego de esta serie, se ha retrasado.

Nota del Editor:

Si bien la primera película de Avatar fue todo un éxito en 2009, la industria del cine ha cambiado sustancialmente en la última década, y nada garantiza que lo mismo suceda con esta secuela. Aunque llega a los cines en un periodo sin una película de Marvel o DC en la mira, nada descarte que el interés del público siga tan fuerte como hace un par de años.

Vía: Avatar