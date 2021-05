Aquí el nuevo demo del Unreal Engine 5 corriendo en un PS5 y Xbox Series X

El día de hoy se llevó a cabo una nueva presentación del Unreal Engine 5. Aunque la revelación de este motor fue en un PS5, en el evento de hoy pudimos ver a este software corriendo en un Xbox Series X, y se ve genial. De igual forma, el demo que se presentó nos ha mostrado algunas de las nuevas herramientas que harán la vida de los desarrolladores más fácil.

Además de proporcionar herramientas para crear un ambiente fotorrealista, con sombras y texturas más detalladas, se ha creado una serie de opciones que reducirán el tiempo de desarrollo gracias al uso de Mega Assemblies, instrumento que permite formar un espacio virtual con imágenes ya existentes de una forma rápida y sencilla.

De igual forma, se habló sobre World Partition, una herramienta que permite renderizar un mundo sin gastar tantos recursos y adaptándose al presupuesto de un estudio. Otro utensilio que ayudará a los desarrolladores es Nanite, el cual permite la creación de elementos geométricos con el mayor detalle posible hasta donde sea posible.

Otro detalle interesante, es que las herramientas de Quixel Bridge están disponibles de forma gratuita a los usuarios de Unreal Engine 5. Por si fuera poco, este software también incluye una opción para el audio, conocida como Meta Sounds, con el cual se pueden crear efectos de sonido de manera procedural usando sintetizadores y samples.

Aún no hay una fecha de lanzamiento para el Unreal Engine 5, fuera de una ventana de 2021. Sin embargo, el día de hoy estará disponible la fuente del proyecto para Valley of the Ancient, es decir, un early acceso del software, el cual nos dará una mejor idea de cómo funciona este motor.

Vía: Epic Games