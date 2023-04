Muchos consideran que Dragon Ball de Akira Toriyama es una de las mejores series de anime jamás creadas, y hay una muy buena razón para ello. Además de su increíble longevidad y el importante papel que desempeñó en ayudar a popularizar el anime en Occidente, la serie sentó muchas de las bases para lo que eventualmente se convertiría en el anime y manga shonen, inspirando a innumerables creadores en el proceso.

Una de las muchas cosas que hacen destacar a Dragon Ball del resto es su fantástico uso de las transformaciones. En particular, la transformación en Super Saiyan juega un papel fundamental en toda la franquicia, incluso si algunos personajes se pierden algunas de sus muchas formas. El juego de cartas de Dragon Ball Super compensa esto en cierta medida, otorgando transformaciones no canónicas de Super Saiyan a algunos de los personajes más populares de Dragon Ball.

Super Saiyan 3 Trunks

Hay algunas versiones diferentes de Super Saiyan 3 Trunks en el juego de cartas, la primera de las cuales debutó en la Serie 4, Colossal Warfare. Lamentablemente, esta no es una forma que los fans nunca lleguen a ver que Trunks use en ninguna de las series canónicas de Dragon Ball, siendo la forma más avanzada que ha logrado hasta el momento la forma de Super Saiyan 2 Rage.

Curiosamente, Trunks sí llega a Super Saiyan 3 en Super Dragon Ball Heroes, convirtiéndolo en uno de los pocos personajes además de Goku que logran la forma. Sin embargo, como Super Dragon Ball Heroes no se considera canónico, Goku sigue siendo el único personaje de Dragon Ball sin fusionar que puede usar la transformación en Super Saiyan 3.

Super Saiyan God Trunks

A pesar de ser introducido bastante tarde en la serie, Trunks desempeña un papel importante en los eventos de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. Ayuda a unir el presente y el futuro y sirve efectivamente como una puerta de entrada a una realidad alternativa en la que los Androides casi eliminaron a la humanidad.

Teniendo esto en cuenta, no es sorprendente ver que Trunks reciba mucho amor en el juego de cartas de Dragon Ball Super, con su forma de Super Saiyan God siendo otra que aún no ha aparecido en ningún material canónico. Sin embargo, al igual que su transformación en Super Saiyan 3, la forma se ha mostrado en Super Dragon Ball Heroes, con Trunks lográndola durante la saga del Dark King Mechikabura.

Super Saiyan 3 Vegeta

El futuro de Dragon Ball parece estar destinado a enfocarse en la generación más joven de Saiyans, con Goku y Vegeta tomando un papel más secundario con el paso del tiempo. Con esto en mente, parece increíblemente improbable que los fans vean alguna vez a Vegeta usando el Super Saiyan 3, especialmente porque ya ha superado ese nivel con sus transformaciones de Super Saiyan God Blue y Ultra Ego.

Sin embargo, aquellos que aún estén ansiosos por ver al príncipe Saiyan en forma de Super Saiyan 3 pueden hacerlo al menos con la ayuda del juego de cartas de Dragon Ball Super. Super Saiyan 3 Vegeta fue presentado por primera vez en 2020 como parte de la serie Unison Warrior, con una carta promocional, SS3 Vegeta, Agente de Destrucción Aterrador, lanzada en marzo de 2023.

Super Saiyan 4 Gohan

Dragon Ball GT es probablemente una de las series de Dragon Ball menos populares, pero presenta muchas ideas interesantes. Quizás la más notable de estas sea el Super Saiyan 4, que utiliza el poder del Gran Mono sin que el usuario sucumba a la destrucción sin sentido y los movimientos lentos que normalmente van de la mano con esa forma.

Lamentablemente, Dragon Ball GT no es canon, lo que significa que, estrictamente hablando, tampoco lo es la transformación de Super Saiyan. Sin embargo, eso no impidió que los creadores del juego de cartas de Dragon Ball Super crearan varias cartas de Super Saiyan 4 Gohan, la primera de las cuales llegó gracias a la serie Unison Warrior. Es bueno ver que Gohan recibe un poco más de amor, ya que el joven pero poderoso guerrero se ha perdido muchas formas de Super Saiyan.

Super Saiyan 3 Raditz

Si el hijo de Goku puede obtener una o dos nuevas formas en el juego de cartas de Dragon Ball Super, parece justo que su hermano fallecido Raditz también reciba un poco de atención. Curiosamente, Raditz recibió una transformación de Super Saiyan 3 en el juego de cartas de Dragon Ball Super, a pesar de que el hermano engreído nunca había alcanzado el Super Saiyan 1.

Hay muchas cartas geniales de Raditz en el juego, pero la mayoría lo muestran en su forma regular. De hecho, su forma de Super Saiyan 3 solo está disponible en la carta de combinación SS3 Scramble, que fue una de las raras secretas en el conjunto de la serie 7 Assault of the Saiyans. También hay una carta de Raditz de Gran Mono, aunque esto no muestra la forma de Super Saiyan.

Super Saiyan Bardock

El último miembro de la familia de Goku en recibir una nueva transformación Super Saiyan en el juego de cartas de Dragon Ball Super es su padre Bardock, quien tiene un papel protagónico en el DLC Bardock – Alone Against Fate para Dragon Ball Z: Kakarot. Obtiene una forma Super Saiyan, que sin duda le habría resultado útil durante el ataque de Freezer al planeta Vegeta.

Hay varias versiones diferentes de Super Saiyan Bardock, la primera de las cuales llegó en el Booster de la Serie 3 Cross Worlds. Desde entonces, ha recibido numerosas cartas de Super Saiyan 3 y Super Saiyan 4, pero su carta Bardock, Father and Son de la Dragon Brawl Draft Box es posiblemente la que tiene mejor aspecto.

Super Saiyan 3 Nappa

Además de un gran impulso de poder, el brillo dorado del cabello de un Saiyan después de lograr la transformación es una de las características distintivas de la misma. Esto llevó a muchos a preguntarse qué le pasaría a un personaje calvo como Nappa si alguna vez se convirtiera en un Super Saiyan; una pregunta que eventualmente fue respondida por el juego de cartas de Dragon Ball Super en 2019.

En lugar de que le saliera cabello dorado en la cabeza, la barba característica de Nappa crece más para parecerse a los peinados puntiagudos de Goku y Vegeta. Hay dos cartas diferentes de Super Saiyan 3 Nappa disponibles para los jugadores del juego de cartas; una pertenece a la serie Assault of the Saiyans y la otra, SS3 Nappa, Golden Invader, es una carta promocional.

Vía: Game Rant