The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sigue cautivando a los jugadores meses después de su lanzamiento con su vasto Hyrule lleno de creatividad y cuidadoso diseño… tan meticuloso, de hecho, que los creadores afirman categóricamente que no pueden añadir ni iterar de ninguna manera.

Hablando con Telegraph sobre el diseño del mundo del juego, el director Hidemaro Fujibayashi y el productor Eiji Aonuma concluyeron la entrevista afirmando que el juego no tendría contenido descargable (DLC) y que no veríamos esta versión de Hyrule nuevamente en ningún contexto.

“Al hacer Tears of the Kingdom, pudimos implementar todas las ideas que teníamos en el lado del desarrollo”, dijo Aonuma. “Creo que muchos jugadores ya habrán completado el juego principal, pero esta vez no estamos creando ningún DLC. Nosotros, como equipo de desarrollo, esperamos que continúes disfrutando de esta inmensa tierra de Hyrule”.

Es difícil siquiera considerar la posibilidad de que Aonuma y compañía no hayan incluido en esta versión de Hyrule cada idea posible, y que Tears of the Kingdom no sea un éxito inequívoco. Imaginamos que entre este juego y Breath of the Wild, la gente estará explorando el vasto territorio de Hyrule durante décadas por venir.

Vía: Nintendo Wire

Nota del editor: Personalmente me gusta que los juegos no tengan DLC a menos que traigan algo completamente nuevo o que lo expanda como es el caso de Red Dead Redemption Undead Nightmare o Phanton Liberty para Cyberpunk 2077.