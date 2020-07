Anuncian que parte de la familia de Xbox One será descontinuada

Durante estos últimos días, es probable que hayas visto varios rumores de que posiblemente Microsoft iba a descontinuar el Xbox One, y aunque en su momento fueron desmentidos, parece que sí había cierta verdad en ellos. Ahora, la tecnológica norteamericana ha confirmado que sí, el Xbox One X y el Xbox One S edición digital dejarán de ser producidos oficialmente.

Un vocero de Microsoft confirmó esta información para el portal The Verge, asegurando que “el Xbox One S se seguirá fabricando y vendiendo a nivel mundial.” Reportes sobre el desabasto de Xbox One X y One S empezaron a surgir en meses recientes, y de hecho, ha habido una fuerte demanda por estas consolas debido a la pandemia del coronavirus.

A pesar de que la producción cesará para ambas consolas, es probable que muchas tiendas y distribuidores todavía vayan a tener stock durante los siguientes meses, o al menos eso sugirió el vocero de Microsoft:

“Los videojugadores pueden consultar con sus vendedores locales para conocer más detalles sobre la disponibilidad de consolas Xbox One.”

Con la inminente llegada del Xbox Series X a finales de este año, parece que Microsoft está enfocando todos sus esfuerzos por asegurar que su nueva consola tenga el mejor lanzamiento posible, con todo y la crisis del COVID-19 encima de nosotros. Sin duda alguna es un movimiento muy interesante por su parte, ya que en el lado de Sony, aseguran que al PS4 “todavía le quedan muchos años de vida.”

Fuente: The Verge