Anuncian nuevo juego de Blade Runner

Se ha anunciado un nuevo videojuego de Blade Runner desarrollado por Annapurna Interactive. Blade Runner es una de las franquicias de ciencia ficción más queridas que existen, aunque no haya sido el mayor éxito comercial. Ambas películas de Blade Runner han sido aclamadas por la crítica y elogiadas por su estilo visual, construcción de mundo, temas noir y más. Ha tenido un dominio absoluto en el género durante mucho tiempo, pero no ha logrado tener un videojuego moderno a pesar de su ambientación increíblemente inmersiva. Hubo un juego de apuntar y hacer clic hace algunas décadas que recibió un remasterizado no hace mucho, pero los fanáticos han querido un nuevo juego en ese mundo durante bastante tiempo.

Dicho esto, Annapurna Interactive está desarrollando un nuevo juego de la franquicia que parece ser canónico para las películas. El juego se llama Blade Runner 2033: Labyrinth y tiene lugar entre Blade Runner y Blade Runner 2049. Los detalles son bastante escasos en este momento, pero sabemos que el juego se centrará en un mundo después del Apagón, un corte de energía de 10 días en Los Ángeles donde los replicants intentaron destruir la base de datos que incluía su información, impidiendo que los blade runners los persiguieran.

En este momento, no tenemos idea de si aparecerán personajes de las películas en este juego o incluso qué tipo de juego será. ¿Será de acción? ¿Será una novela visual? ¿Será otro juego de apuntar y hacer clic? Simplemente no lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que utiliza mucho el lenguaje visual de las películas para su mundo.

También se está trabajando en una nueva serie de televisión de Blade Runner en Amazon, pero los detalles son aún más escasos sobre ese proyecto. Idealmente, sabremos más sobre Blade Runner 2033: Labyrinth más temprano que tarde, pero actualmente no tiene fecha de lanzamiento. El juego está programado para llegar a PC y consolas, aunque actualmente tampoco se ha especificado esta información.

Vía: Annapurna Interactive