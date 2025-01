Anuncian nuevas películas de Gremlins y Los Goonies

Durante la década de los 80’s muchos éxitos de taquillas salieron a la luz, mismos que a día de hoy se colocan como los favoritos de muchos en la cultura pop, entre los claros ejemplos están desde Volver al Futuro, Cazafantasmas, Terminator y algunas más que siguen presentes en productos y mercancía. Y ahora que lo retro está más de moda que nunca, se confirma el regreso de dos franquicias clásicas que destacan por la originalidad de su historia y concepto.

Warner Bros. ha iniciado el desarrollo de dos proyectos basados en películas clásicas: una tercera entrega de Gremlins y un posible reinicio o secuela de Los Goonies. Ambas películas forman parte de un enfoque del estudio en revitalizar sus franquicias más icónicas, junto con futuros proyectos para El Señor de los Anillos, Matrix y el Universo DC.

El director y guionista Chris Columbus, quien estuvo detrás de la primera de Gremlins (1984), está involucrado en esta nueva entrega de la saga. Este será su regreso a la franquicia después de no participar en The New Batch (1990) ni en la serie animada Secrets of the Mogwai (2023). La serie, que sirvió como precuela de las películas originales, tuvo una buena recepción y estrenará una segunda temporada bajo el título The Wild Batch, llevando a los personajes a San Francisco.

En cuanto a Los Goonies, el proyecto se encuentra en una etapa más temprana, con un tratamiento en desarrollo para presentar la idea al estudio. Aún no está claro si será una secuela directa de la película de 1985 o un reinicio. Sin embargo, el entusiasmo por una continuación ha sido evidente entre los miembros del elenco original, especialmente Sean Astin, quien ha abogado públicamente por una secuela.

El regreso de ambas franquicias promete generar nostalgia entre los fanáticos y renovar el interés de nuevas audiencias, mientras Warner Bros. sigue apostando por el legado de sus títulos más queridos. Recuerda que sus respectivas películas puedes verlas a través de los servicios de streaming.

Vía: CBR