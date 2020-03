Anuncian fecha de lanzamiento para el multijugador de Mario Kart Tour

A pesar de haber debutado únicamente con un modo offline, Mario Kart Tour tuvo una recepción bastante decente para un juego de celulares. Afortunadamente, ya no tendremos que seguir jugando partidas por nuestra cuenta, ya que se ha confirmado de manera oficial una fecha para el modo multijugador de este título de carreras, y no, no tendrás que esperar mucho tiempo.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego compartió lo siguiente:

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they’re in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560

